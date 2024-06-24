Saadet Partisi'nde genel başkanlık seçimi: Birol Aydın adaylığını açıkladı

Saadet Partisi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından olağanüstü kongre hazırlıkları sürerken bir isim genel başkan adaylığını açıkladı.

Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, hafta sonu yapılacak kurultayda genel başkan adayı olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Aydın, pazar günü gerçekleştirilecek Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin, "Türkiye'mizin her açıdan tıkandığı ekonomide, dış politikada, eğitimde, yargıda, sağlıkta, sosyal hayatta ve ahlaki hayatta büyük bir tıkanıklığın ve yozlaşmanın yaşandığı bir zamanda Saadet Partimizin 3'üncü Olağanüstü Kongresini pazar günü gerçekleştireceğiz" dedi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saadet Partimize sahip çıkmak, genel başkanımızın öncülüğünde Saadet Partisi kadroları olarak 2016'dan bugüne kadar Türkiye'mizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kutuplaşmanın ve kamplaşmanın ortadan kalkması için, geleceği farklılıklarımızla beraber inşa etme anlayışının devam edebilmesi için bu anlayışa sahip çıkmak için, genel başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğumu teşkilat mensuplarımıza, camiamıza ve aziz milletimize ilan ediyor, bu kararımın partimiz, camiamız ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamaıştı. Bunun üzerine yapılan temayül yoklamasında, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan'ın ismi öne çıktı.

Genel başkanlık yarışında Birol Aydın ve Mahmut Arıkan’ın ismini öne çıktığı belirtildi.