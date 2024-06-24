Saadet Partisi'nde genel başkanlık yarışı: Karamollaoğlu, desteklediği adayı açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti liderliği yarışında genel merkezin Mahmut Arıkan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Haziran'da düzenlenecek kurultaya ilişkin konuştu.

Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ittifak halinde Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan'ın adaylığında karar kılındığını ve Başkanlık Divanı'nın da bunu onayladığını açıkladı.

Karamollaoğlu'nun açıklamasına göre parti yönetimi, 30 Haziran'da yapılacak kurultay ve genel başkanlık yarışında Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı destekleyecek.

"YÜZLERCE İSİM GÜNDEME GELDİ"

Saadet Partisi'nin kurucularından olan eski genel başkan Recai Kutan'ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Bin 300'den fazla teşkilat başkanımız genel başkanlık için fikirlerini beyan etti. 100 kişiden fazla isim ortaya atıldı. En fazla ismi belirlenen 5 kişinin ismi için teşkilatlarla bir kez daha toplandık. Bu kanaat edinmek için yapılan çalışmaydı, oylama değildi.

Bu isimlerin en önünde gözüken isim Mahmut Bey oldu. Recai Bey başta olmak üzere Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Mahmut Bey'in bu görevi yürütmesinin doğru olacağı ifade edildi. Mahmut Bey'in önümüzdeki kongrede aday olmasının şimdilik benimsendiğine şahit olduk. Bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum."

Genel başkanlık ismi üzerinde ittifak sağlanmasını dilediklerini de vurgulayan Karamollaoğlu, ittifak sağlanmaması halinde de kurultay yapılacağını ve kurultayda sadece genel başkanlık seçimi yapılacağını, tüzük değişimi olmayacağını söyledi.

Saadet Partisi'nde Birol Aydın da genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.