Saadet Partisi'nde Karamollaoğlu dönemi sona eriyor: Genel Başkanlık için hangi isimler öne çıkıyor?

Saadet Partisi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongre 30 Haziran’da Ankara’da yapılacak. Yeni genel başkan adayının Temel Karamollaoğlu tarafından bugün duyurulması beklenirken Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın isminin öne çıktığı belirtildi.

Siyaset 24.06.2024 11:52 Giriş: 24.06.2024 11:52

Güncelleme: 24.06.2024 11:55 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: AA