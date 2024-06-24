Saadet Partisi'nde Karamollaoğlu dönemi sona eriyor: Genel Başkanlık için hangi isimler öne çıkıyor?
Saadet Partisi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongre 30 Haziran’da Ankara’da yapılacak. Yeni genel başkan adayının Temel Karamollaoğlu tarafından bugün duyurulması beklenirken Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın isminin öne çıktığı belirtildi.
Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından olağanüstü kongre hazırlıkları sürüyor.
Partinin Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar aday olmayacağı olağanüstü kongrenin adayları parti içi gerçekleşen temayül yoklamaları sonrasında belirlendi.
5 İSİM ÖNE ÇIKTI
Saadet Partisi Büyük Genel Kongresi’nde genel başkanlık için öne çıkan beş isim, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan oldu.
BUGÜN AÇIKLANABİLİR
Olağanüstü kongrede genel başkan adayının kim olacağının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından bugün açıklanması bekleniyor.
Genel başkanlık yarışında Birol Aydın ve Mahmut Arıkan’ın ismini öne çıktığı belirtildi.