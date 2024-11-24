Saadet Partisi'nde kongre günü: Temel Karamollaoğlu koltuğunu devredecek

Saadet Partisi’nin “Yaşanabilir bir Türkiye Ancak Saadet’le olur” sloganıyla yapılan 9. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Kongrede 8 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Temel Karamollaoğlu adaylar arasında yer almıyor.

Kongrede yeni genel başkan, Genel İdare Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Karamollaoğlu'ndan boşalacak Genel Başkanlık için Kayseri Milletvekili ve Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan'ı desteklediklerini açıkladı.

Kongrede, parti genel merkezinin desteklediği Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan ile noter tasdikli imza toplayan İstanbul milletvekili Birol Aydın da genel başkanlık için yarışacak.

200 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR

Saadet Partisi Tüzüğü’ne göre genel başkanlığa aday olabilmek için Büyük Kongre delege tam sayısının en az yüzde on beşi tarafından aday gösterilmek gerekiyor.

Bu da her adayın yaklaşık 200 delegenin imzasını alarak aday olabileceği anlamına geliyor.

DELEGELER ARASINDA ARBEDE

Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi’nde delegelerin salona alınmaması gerekçesi ile arbede çıktı.

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Genel Kongresi’nde delegeler ile parti görevlileri arasında kavga yaşandı.

Salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyüdü.

Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.