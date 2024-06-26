Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre iptal edildi

Saadet Partisi, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'nin iptal edildiğini duyurdu.

Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin, olağan kongre tarihinde yapılacağı bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, partinin olağan kongre tarihinin daha sonra bildirileceği belirtildi.