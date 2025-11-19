Saadet Partisi'nden iktidara tepki: Biz 28 Şubat sürecinde tecrübe ettik, CHP aynı süreci deneyimliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu ülkede, Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları tanınmıyor" diyen Arıkan, "Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Can Atalay hakkında verilen bağlayıcı kararların uygulanmaması 'hukuksuz Türkiye' sürecinin devam etmekte olduğunu gösteriyor. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın tahliye edilmemesi 'hukuksuz Türkiye' sürecinin devam etmekte olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün ana muhalefet partisi hakkında kapatma davasının konuşuluyor olması Türkiye’nin hukuk konusunda, adalet konusunda onlarca yıldır hâlâ aynı yerde dönüp durduğunun ispatıdır" diyen Arıkan, şöyle devam etti: "Kurduğumuz 5 partinin 4’ünün kapatıldığı 56 yıllık bir hareketin mensupları olarak söylüyoruz; parti kapatmaları, siyaseti zehirlemekten başka bir şey değildir. Binlerce sayfalık iddianameler, parti kapatmaları, şafak operasyonları ve tutuklamalar aziz milletimizin -maalesef- yabancısı olduğu bir durum değil."

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine tepki gösteren Arıkan, "Geçmişte, 'şiir okudu' diye Sayın Erdoğan’ı hapse atmak ne kadar yanlışsa, bugün de Sayın İmamoğlu’nun 'sosyal medya hesaplarını bir ayda 3 kez kapatmak' aynı derecede yanlıştır" dedi.

Arıkan, şöyle devam etti: "Bizler Ergenekon, Balyoz döneminde de binlerce sayfalık iddianameleri takip etmiştik, AK Parti'ye karşı açılan kapatma davasınıda görmüştük. Kapatmalar, dayatmalar, engellemeler, bunu yapanlara hiçbir fayda sağlamamıştır. Ama ülkeye çok şey kaybettirmiştir. Biz bu durumu 28 Şubat sürecinde tecrübe ettik. Şimdi CHP’nin yaşadıkları da aynı süreci deneyimlemektedir. Bugün de kaybeden Türkiye’dir, 86 milyon insanımızdır. Türkiye’nin ciddi, çok ciddi başka meseleleri vardır."