Saadet Partisi'nden ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gitti. Arıkan ilk olarak kentteki basın mensupları ile bir restoranda kahvaltı programına katıldı.

İttifak ile ilgili sorulan bir soruya yanıt veren Arıkan, “2018’de millet ittifakını kurarken şunu söyledik; ‘Değerler, ilkeler ve prensipler ittifakı yapıyoruz’ dedik. Bunu geçmişte de ortaya koyduk. 1974’te merhum Ecevit ile ittifak kurmuştuk. Kıbrıs Barış Harekatı’nı yapmış ve oradaki zulmü sona erdirmiştik. Ecevit hükümeti ile birlikte 300 tane imam hatip lisesi açmıştık. 1977’ye geldiğimizde ağır sanayi hamleleri Demirel ve Türkeş ile koalisyon yaparak başarı ortaya koymuştuk” dedi.

Milli Görüş geleneğinin 1996-1997’de de Tansu Çiller ile koalisyon yaptığını hatırlatan Arıkan, “Üstelik Tansu Çiller’in, ‘Siyaseten benim en önemli görevim Refah Partisi’ni bitirmek’ cümlesini kurmasına rağmen biz onunla koalisyon kurmuştuk. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk ve son tek bütçe yapabilmiştik. Havuz sistemini hayata geçirmiştik. Bugün de ilkeler ve prensipler üzerinden her parti ile oturup konuşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

DEVA VE GELECEK İLE DEVAM MI?

Arıkan, ‘yeni dönemde herkesle oturup konuşabileceklerini’ söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, artık ideoloji kavgasından çıktı. Hak yiyenlerle hakkı yenilenlerin mücadelesine dönüştü. Bu mücadelede beraber yol yürüyeceğimiz herkesle oturabiliriz. Şu an herhangi bir ittifak yok. Deva Partisi de Gelecek Partisi de Yeni Yol Grubu’nu kurduğumuz, beraber yol yürüdüğümüz siyasi hareketlerden bir tanesi. Ak Parti’ye giderler gitmezler ben böyle bir ihtimal görmüyorum ama geri planda ne oluyor bilmiyorum. Kendileri ile görüştüğümüzde böyle bir durum olmadığını söylüyorlar. Yeni dönemde Mili Görüş prensiplerini benimseyen, kalkınma modelini ve adaleti önceleyen herkesle oturup konuşacağız. Her partinin genel başkanı doğal adaydır. Ama şuna karşıyım; Türkiye’yi nasıl yöneteceğini ve ittifak modelini konuşmadan ‘Ben adayım’ diyerek dolaşmayı da çok doğru bulmadığımı söylemek istiyorum.”