Saadet Partisi'nden kongre kararı: Karamollaoğlu aday olmayacak

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, partinin kongre tarihinin 30 Haziran olarak belirlendiğini, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun aday olmayacağını açıkladı.

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kaya, partisinin 30 Haziran'da kongreye yapacağını açıkladı.

ERDOĞAN'IN 'SİYASETTE YUMUŞAMA' AÇIKLAMALARINA DESTEK

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası siyasette yumuşama dönemine girdiği açıklamasına ilişkin, Türkiye'nin normalleşmesi için atılan her adımı destekleyeceklerini belirterek, "Ancak her zaman söylediğimiz gibi iktidarlar bizim meşruiyetimizi belirleyemez. İktidarlar bizim gündemlerimizi ve önceliklerimizi belirleyemez. İktidarın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen dostlar düşmanlar kataloğuna göre asla siyaset yapamayacağız. Saadet-Gelecek grubu olarak iktidarın kendi çıkarlarına göre çizdiği sınırlarda siyaset yapmayı reddediyoruz. Bize rota çizecek tek kişi var o da aziz milletimizdir ve biz onların çizdiği sınırda siyaset yapmayı Allah'ın izniyle hep birlikte devam edeceğiz. Milletin gündemi neyse Saadet ve Gelecek partilerinin gündemi de odur. Milletin siyasetten beklentisi neyse bizim çabamız ve gayretimiz de bu olacaktır" diye konuştu.

SAADET PARTİSİ KONGREYE GİDİYOR

Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da kongreye gideceğini söyleyen Kaya, "Saadet Partimizin, Türkiye siyasetinde yeniden aktör olarak ortaya çıkmasını sağlayan değerli Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette biliyoruz ki bizler sadece görevde olduğumuz süre içerisinde değil, son nefesimize kadar bu aziz milletimize hizmet etme yolunda bir adım dahi geri kalmayacağız. Sayın Genel Başkanımız, her ne kadar genel başkanlığı bırakacağına karar vermişse de bundan sonra seçilecek genel başkanımız, Genel İdare Kurulumuz, il ve ilçe başkanlarımızın da önünde en fazla çalışan ve Saadet Partisi'nin bir an önce iktidara gelmesi için çalışacağından asla ama asla şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.