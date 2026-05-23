Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Saadet Partisi'nden 'mutlak butlan' yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı hakkında, "Mahkemeler seçimlerin sonucuna etki edebilir mi? Edebilir. Geçmişte bu birçok kez oldu ama demokratik meşruiyetin asla kaynağı olmaz mahkeme kararları" ifadelerini kullandı.

Siyaset
  • 23.05.2026 15:45
  • Giriş: 23.05.2026 15:45
  • Güncelleme: 23.05.2026 15:48
Kaynak: AA
Saadet Partisi'nden 'mutlak butlan' yorumu
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adana ve Osmaniye'de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Arıkan, CHP kurultay davasında çıkan "mutlak butlan" kararına ilişkin, "Mahkemeler seçimlerin sonucuna etki edebilir mi? Edebilir. Geçmişte bu birçok kez oldu ama demokratik meşruiyetin asla kaynağı olmaz mahkeme kararları. Partisi 4 defa kapatılan bir hareketin genel başkanı olarak bu cümleyi kullanıyorum" dedi.

Mahmut Arıkan, şöyle devam etti: "Bugün Türkiye'nin önündeki asıl sınav, siyasi rekabetin kurallarını herkes için, 86 milyon insanımız için öngörülebilir, istikrarlı ve tartışmasız hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir anayasaya ihtiyaç var mı? Var ama bugün düzenekte yeni bir anayasa yapma ihtimalini çok mümkün görmüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi biz yine bugün halkın iradesinden yana bir duruş ortaya koyduğumuzu ifade ediyoruz."

Özgür Özel: Butlan kararını tanımıyoruz, 40 gün içinde Kurultay bekliyoruz
Kapalı grupta kritik hamle: Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi
BirGün'e Abone Ol