Saadet Partisi'nden 'mutlak butlan' yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adana ve Osmaniye'de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Arıkan, CHP kurultay davasında çıkan "mutlak butlan" kararına ilişkin, "Mahkemeler seçimlerin sonucuna etki edebilir mi? Edebilir. Geçmişte bu birçok kez oldu ama demokratik meşruiyetin asla kaynağı olmaz mahkeme kararları. Partisi 4 defa kapatılan bir hareketin genel başkanı olarak bu cümleyi kullanıyorum" dedi.

Mahmut Arıkan, şöyle devam etti: "Bugün Türkiye'nin önündeki asıl sınav, siyasi rekabetin kurallarını herkes için, 86 milyon insanımız için öngörülebilir, istikrarlı ve tartışmasız hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir anayasaya ihtiyaç var mı? Var ama bugün düzenekte yeni bir anayasa yapma ihtimalini çok mümkün görmüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi biz yine bugün halkın iradesinden yana bir duruş ortaya koyduğumuzu ifade ediyoruz."