Saadet Partisi'nden 'Savunma sanayi katkı payına' tepki: "Millet aynı vatansever millet lakin yöneticiler aynı vatansever yöneticiler mi?"

Saadet Partisi'nin TBMM Genel Kurulu’nda 'yeni vergi düzenlemelerinin dar gelirli kesimlerde yarattığı etkilerin araştırılması' amacıyla verdiği grup önerisi reddedildi.

"SİZLER BU MİLLETİN DEĞİL BİR GRUP AZINLIĞIN İKTİDARISINIZ"

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ öneri ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye, iktidarın zamana göre değişen ama kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman asla değiştirmediği uygulamaları nedeniyle tepeden tırnağa ciddi beka sorunları ile karşı karşıyadır. Bu millet savaş yıllarında bile yaşamadığı ölçüde ülkesi ve çocukları adına geleceğe dair umutsuzluk içindedir. Özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte hemen hemen her alanda ciddi bir baka sorunuyla karşı karşıya olan bir ülke gündemimiz var. Sabah erken kalkanın darbe yaptığı üçüncü dünya ülkeleri gibi aklına estiğinde absürt vergiler getiren bir üçüncü dünya ülkesi konumuna sokulduk. Halkımız zaten içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara yenilerinin ilave edilmesiyle ciddi bir huzursuzluk yaşamaktadır. Kafasına estiği gibi vergi boca eden bir yönetim ne kadar despot ise hukuksuz bu vergilerin halkımızda yarattığı travma da bir o kadar umut kırıcıdır. Meclis'e sunulan son vergi düzenlemesinde elde edilecek gelir savunma sanayine aktarılacak denilmesine rağmen insanlar buna kuşkuyla bakıyor. Ülke savunması söz konusu olduğunda canını hiçe sayan millet niye böyle düşünüyor? Millet aynı vatansever millet lakin yöneticiler aynı vatansever yöneticiler mi? Bir yanda arpalığa dönüştürülen kamu kuruluşları, yandaşların affedilen vergileri ama sıradan vatandaşın iki kuruş için boğazının sıkılması halkımızın niye böyle düşündüğünün izahı değil midir? Kredi kartı kullanandan, saat takandan, ev alandan neredeyse nefes alandan vergi almak için çevirmediğiniz bir iş kalmadı. Sizler bu milletin değil bir grup azınlığın iktidarısınız."

"HÜKÜMET HER YANLIŞIN FATURASINI YİNE VATANDAŞLARA YÜKLEMİŞTİR"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz şunları söyledi:

"Ülkede ekonomik şartlar ve insanlarımızın durumu gün geçtikçe daha kötüye gitmiş ve bozulmuştur. Asgari ücretin 17 bin, emekli maaşlarının 12 bin 500 lira olduğu, açlık sınırının 19 bin lira, yoksulluk sınırının da 62 bin liraya yükseldiği bir ülkede yaşıyoruz. Yaşanan hayat pahalılığı karşısında her şeyden önce cepten çıkan paranın satın alma gücü ortadan kalkmıştır. Vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemez, çiftçiler tarlasını ekemez hale gelmiş, esnafımız kepenk kapatmaya başlamıştır. Hiçbir sorumluluk kabul etmeyen hükümet, makam saltanatından vazgeçmek, harcamalarından tasarruf yapmak yerine yaptıkları her yanlışın faturasını yine vatandaşlara yüklemiştir. Vatandaşa yeni yeni vergiler getrilmiş, mevcut vergilerin de yükü arttırılmıştır."

"200'ÜN ÜZERİNDE VERGİ ÇEŞİDİ VAR BEN OKUMAKTAN YORULDUM"

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise vergilerin yazdığı kağıtla çıktığı kürsüde şunları söyledi:

"Verginin altında insanlar inlerken ilave ek vergiler geliyor. Çiftçi yarınını göremiyor, çaresiz. Öbür taraftan sabah erken saatlerden gece yarılarına kadar işyerini açmış esnaf siftah yapmadan dükkan kapatıyor. Çarşıya pazara çıkamayan, bir alışveriş yapamayan emekli çaresiz. İşçi, memur aldığı maaşla ay sonunu getiremiyor. Yarından umudunu kesmiş gençlik çaresiz. Durum böyleyken hükümet vergi üstüne vergi getiriyor hem de adını değiştirip katkı payı diyor. Savunma sanayii fonuyla ilgili bu halk üzerine düşen her şeyi yapar. Emin olun öyle bir durumda bir lokma ekmeği bile olsa çıkartıp devletine verir. 200'ün üzerinde vergi çeşidi var ben okumaktan yoruldum."