Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Gündemde ittifak mı var?

Saadet Partisi (SP) Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) ziyaret etti.

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, beraberindeki heyetle birlikte yaptığı ziyaretinde ardından YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile açıklama yaptı.

Erbakan ve Arıkan, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Erbakan, ittifak olasılıklarıyla ilgili soru üzerine, "Seçime daha çok uzun bir zaman var. Türkiye'de şartlar, dengeler, gündem çok hızlı bir şekilde değişiyor. Siyasi aritmetik, siyasi atmosfer çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bugünden bir ittifak yapalım veya yapmayalım değil; ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz, iki parti seçim öncesindeki dönemde de hem Meclis'te hem Meclis dışında birlikte neler yapabiliriz; bununla ilgili olarak görüşmelerimizin daha sık, daha yoğun bir şekilde devam etmesi noktasında bir görüş birliğine varıldı" dedi.

"SEÇİMLER 2027 YILINDA YAPILACAK GİBİ DURUYOR"

Mahmut Arıkan ise "Seçimler 2027 yılında yapılacak gibi duruyor. 2027'ye kadar siyasette birçok dengenin değişeceğini düşünüyorum. Milli Görüş geleneğinden gelen siyasi partilerin sık sık bir araya gelmesi, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirebilmesini kıymetli buluyorum. Önümüzdeki dönemde iktidar partisine oy veren seçmenlerin 'Başka kim var ki oy verelim?' sorusuna cevap verebilecek adresleri oluşturmanın gayretinde olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İKİ PARTİ ARASINDA GENEL MERKEZ KRİZİ YAŞANMIŞTI

Yeniden Refah Partisi, 23 Kasım 2018'de Saadet Partisi'nin kurucularından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Fatih Erbakan genel başkanlığında kuruldu.

İki parti arasında 2019 yılında genel merkez krizi yaşanmıştı.

Saadet Partisi, Balgat'ta bulunan geçmiş dönemlerde de Milli Görüş çizgisindeki siyasi partilerin genel merkezi olan binada faaliyet gösteriyordu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin artık Millî Görüş çizgisinden çıktığını ve söz konusu binanın kirasını ödemediğini ileri sürerek haciz işlemleri başlattı.

Bunun üzerine Saadet Partisi binayı 11 Nisan 2019'da tahliye etti.

Tahliye işleminin ardından Yeniden Refah, genel merkez olarak bu binaya taşındı.