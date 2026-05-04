Saadet Partisi'nin bahsettiği cumhurbaşkanı adayı kim?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın "86 milyon insanımız 'oh be, işte aradığımız bu' diyecek" ifadeleriyle tarif ettiği cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, Arıkan'ın bahsettiği cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğunu öne sürdü.

Ergin, yazısında, "İzlenimlerime göre değil, edindiğim bilgilere göre de öyle.

Arıkan’ın 'Üzerinde çalışıyoruz' dediği, açıkladıklarında 'Türkiye derin bir oh çekecek' denilen aday Ali Babacan’dan başkası değil" ifadelerini kullandı.

"Hem Saadet Partisi hem de DEVA Partisi kaynaklarından aldığım net bilgiler bunu söylüyor" diyen Ergin, şunları söyledi:

"Gelecek Partisi’nden de soruşturdum ama onlar ser verip sır vermedi… Üzerinde çalışılan formüle göre Ali Babacan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partilerinin kuracağı 'kutsal ittifakın' cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek. Henüz temas kurulmayan Yeniden Refah Partisi ile Anahtar Parti’nin de bu ittifaka dahil edilmesi planlanıyor. Yakında bu iki parti ile arka kapı diplomasisi için harekete geçilecek. Bu üç partinin 2023 seçiminde CHP listelerinden seçime girmeleri üzerinden hala süren tartışmalar ve polemikler de (konunun sürekli başlarına kakıldığını düşünüyorlar) kendi aralarında ittifak kurma ve cumhurbaşkanı adayı çıkarma fikrinde etkili olmuş…"

MAHMUT ARIKAN NE SÖYLEMİŞTİ?

NOW TV'de Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan Mahmut Arıkan, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili, "Biz çalışmalarımızı yapıyoruz, biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki o ismi açıkladığımızda 86 milyon insanımız 'oh be, işte aradığımız bu' diyecek. Çıkartacağımız ismin etrafına ilke ve prensipleri donatarak çıkarmak istiyoruz" demişti.

Aday profiline ilişkin kendisine yöneltilen soruya Arıkan, "Şöyle ifade edeyim, Silivri’de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz. Onu biraz zamana havale etmekte fayda var” yanıtını vermişti.

"Çıkartacağımız ismin etrafını ilke ve prensiplerle donatarak çıkartmak istiyoruz" diyen Arıkan, "Yani bu akademisyen, iş insanı, siyasetçi bunların hepsinin çok küçük ayrıntı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Arıkan, Gelecek ve Deva partilerinin adayın kim olduğunu bilip bilmediğine ilişkin sorulan soru üzerine ise, “Burada bırakalım. Adayımızın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz” demişti.