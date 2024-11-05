Saadet Partisi YİK, yeni Genel Başkanı belirledi

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi, 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Saadet Partisi, 30 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongreyi iptal etmiş, kongrenin tüzükte belirtilen "olağan kongre" şeklinde kasım ayında düzenlenmesine karar verilmişti.

Partiden yapılan açıklamada, 9. Olağan Büyük Kongre'nin 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

YİK'TEN AHMET ARIKAN'A DESTEK

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu, Temel Karamollaoğlu'ndan boşalacak Genel Başkanlık için Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan'ın desteklediklerini açıkladı.

Saadet Partisi YİK'ten yapılan açıklamada, "Malumunuz olduğu üzere, Saadet Partisi Genel Başkanımız Muhterem Temel Karamollaoğlu Bey'in talebi doğrultusunda ve teşkilatlarımızla yapılan görüşmeler neticesinde 9. Olağan Kongremizin 24 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Mahmut Arıkan

Yüksek İstişare toplantısının 4 Kasım günü yapıldığı belirtilen açıklamada, "Böylesi tarihi bir süreçte kongremizin birlik ve bütünlük içerisinde gerçekleşmesinin büyük önem arz ettiği YİK üyelerimiz tarafından da bir kez daha teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyamızın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte; 'yaşanılabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya'yı kurma hamlelerini birlik ve bütünlük içerisinde gerçek için, yapılan geniş istişare ve teşkilat mensuplarımızın kahir ekseriyetinin tercihleri doğrultusunda, Sayın Genel Başkanımızın da tensipleriyle; Genel Başkanlık görevinin Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Saym Mahmut Arıkan tarafından bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yürütülmesi hususunda Yüksek İstişare Kurulumuzun görüş birliği içinde olduğunu Teşkilat Mensuplarımıza ve Büyük Kongre Delegelerimize saygılarımızla duyururuz."