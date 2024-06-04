Saadet Partisi’nde 5 genel başkan adayı açıklandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Genel İdare Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı düzenlendi. Parti içinde gerçekleştirilen temayül yoklamaları sonucunda Birol Aydın, Fatih Aydın, Mahmut Arıkan, Mesut Doğan, Ömer Abdullah Ayhan isimleri öne çıktı.

Saadet Partisi Genel Başkanlığı için yapılan temayül yoklamalarında aralarında Birol Aydın ve Fatih Aydın'ın da olduğu 5 isim öne çıktı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Genel İdare Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı düzenlendi.

Bu toplantıda, yeniden temayül oylaması yapılarak öne çıkan 5 isimden birinin ortak genel başkan adayı olarak gösterilmesi hedeflendi.

Toplantıya, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu Üyeleri, İl Başkanları, İl Müfettişleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri katıldı.

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN 5 İSİM

Toplantıda, öne çıkan 5 isim ise; Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan.” (DHA)