Saadet Partisi’nden AKP’li vekillere davet: “Birçoğu vicdanen rahat değil”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Arıkan, siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Yeni Yol grubunu genişletme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Arıkan, “Grubu ilk Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile beraber kurmuştuk. Orada bir arkadaşımız vefat etmişti. Vefatından sonra DEVA Partisi davetimize icabet etti. Yeni Yol grubunu kurduk. Meclis'teki kürsü hakkımızı öncelemek için bu yola başlamıştık ama bugün gelinen nokta itibarıyla Yeni Yol'u üç partiyle değil, daha fazla partilerle zenginleştirelim; çünkü Yeni Yol sembolik bir isim” dedi.

Arıkan, AKP’li vekilleri kendi saflarına davet ederek şöyle konuştu:

“İlla Yeni Yol çatısını kastetmiyorum. İttifak görüşmelerinde birçok partiyle bir orta yol bulup, bu ittifakı genişletme gayretindeyiz. Yeni Yol grubunun bozulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını görüyorum. Velev ki öyle bir durum oluştu, Meclis'te birçok aklıselim arkadaşımız Yeni Yol grubuna katılacaktır. Ama ben önemli katılımların AK Parti'den olması gerektiğini düşünüyorum. AK Parti'deki vekil arkadaşlarımızın birçoğu vicdanen rahat değiller. Bunu yakinen görüyorum. Buradan da kendilerine bir davet yapmış olayım. Yeni Yol grubuna özellikle AK Partili vekilleri davet ediyorum.”