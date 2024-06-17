Saadet ve Gelecek'ten 'Abdullah Gül' iddiasına yalanlama

"Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği, genel başkanlığına da 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün getirileceği" iddiasına Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden yalanlama geldi. Gelecek Partili Ali Aydın, "Abdullah Bey'in böyle bir talebi ve niyeti yok. Şu anda böyle somut bir şey yok" dedi. Saadet Partili Yusuf Sunar, "Söylediğiniz haberle ilgili gerçeklik payı yok" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın, 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği, genel başkanlığına da 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün getirileceği" ileri sürülmüştü.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam ederken, Saadet Partisi heyeti Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, "Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği, genel başkanlığına da 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün getirileceği" iddiası gündeme geldi.

İddiaya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, "Buyursun gelsin, başımızın üstüne. Bizim kapımız herkese açık. Biz zaten Gelecek Partisiyle bir aradayız. Meclis'te grubumuz var. Bizim kapımız açık ama Saadet Partisi'nin kongresi 30 Haziran'da yapılmış olacak. Kongreye tek isimle gireriz diye düşünüyoruz. Söylediğiniz haberle ilgili gerçeklik payı yok" dedi.

"ABDULLAH BEY'İN BÖYLE BİR NİYETİ YOK"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın ise "Bu iddia bize son derece yabancı ve uzak. Abdullah Bey'le yakinen görüşen biriyim. Abdullah Bey'in böyle bir talebi ve niyeti yok. Şu anda böyle somut bir şey yok. Saadet Partisi'ndeki yeni genel merkez oluşumuna göre durum tekrar değerlendirilir" diye konuştu.

YRP'li Doğan Aydal da "Ben çok ihtimal vermiyorum. Abdullah Bey Kayserilidir iyi hesap yapar" ifadesini kullandı.