Saat verildi: Erdoğan balkon konuşması yapacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22.30'da partisinin genel merkezinde balkon konuşması yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde konuşma yapacak.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan, partisinin Ankara'da bulunan genel merkezi önünde 22.30'da konuşacak.
Ayrıca AKP'nin tüm MKYK üyelerini genel merkeze çağrıldığı belirtildi.