Saat verildi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek ani sel gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.