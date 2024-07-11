Saat verildi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek ani sel gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.