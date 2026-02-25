Saat verildi: İstanbul için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şen'in aktardığına göre bu gece ve yarın Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orhan Şen, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzeyinde ise kuvvetli kar yağışının ulaşımı aksatabileceğibi ifade etti.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için de uyarıda bulundu.

Şen'in aktardığına göre yarın sabah İstanbul'da karla karışık yağmur görülecek. Ancak karla karışık yağmur öğle saatlerinden sonra sona erecek.