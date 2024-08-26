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Saat verildi: İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yarın erken saatlerden itibaren kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.

Güncel
  • 26.08.2024 17:37
  • Giriş: 26.08.2024 17:37
  • Güncelleme: 26.08.2024 17:43
Kaynak: AA
Saat verildi: İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul'da yarın kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi olmak üzere yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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