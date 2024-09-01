Saat verildi: İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını ve yarın öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyu aralıklarla bölgesel olarak görülmesi beklenen yağışların saat 22.00'den itibaren il geneline yayılarak etkisini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, yağışın yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.

Gün içinde bölgesel olarak 30-60 dakika süreyle kuvvetli yağış görülebileceği aktarılan açıklamada, beraberinde kısa süreli su baskını, göllenme gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar görülebilecek kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

VALİLİK: TEDBİRLİ OLUNMALI

Öte yandan İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'nin yağış uyarısına yer verilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istedi.