Saat verildi: Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji, İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor.

ETKİSİ NE KADAR SÜRECEK?

Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.