Saat verildi: Numan Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek

TBMM'de kurulan süreç komisyonunun önceki hafta ertelediği toplantıyı gerçekleştirmesi beklenirken Numan Kurtulmuş'un partilerin grup başkanvekilleriyle görüşeceği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 yılının yasama yılının açılışında DEM Partili vekiller ile tokalaşması ve ardından partisinin TBMM'deki grup toplantısında Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan süreç devam ediyor.

Süreç kapsamında Ağustos 2025'te TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sürdürüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'de yer alan bilgilere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 17.00'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

Görüşmede, komisyonun çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor.

17. TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım'da gerçekleştirmesi beklenen 17. toplantısını ertelemişti. Erteleme kararının ardından Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan partilerin grup başkanvekilleri ile görüşmüştü.