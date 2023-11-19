Saat verildi: Yağışlar İstanbul'u terk ediyor

AKOM'un açıklamasına göre, etkili olan yağış ve fırtına saat 16.00'dan itibaren İstanbul'u terk edecek.

İstanbul’da dün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili

oldu.

Cumartesi günü 14 derece civarındaki sıcaklıklar bu sabah saatlerinde 2 derecelere kadar gerilerken yağışlar il genelinde karla karışık yağmur

ve kar şeklinde görüldü.

Cumartesi gününden itibaren etkili olan yağışlar neticesinde İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 100 kg aralığında yağış kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışların İstanbul'u terk ettiğini aktardı.

Yapılan açıklamada, "Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde fırtına (60-100km/s) ile birlikte etkili olan yağışların akşam saatlerine (16.00) doğru bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor" denildi.