Saatler kaldı! 2024/2025 yaz transfer sezonu ne zaman kapanıyor? Hangi oyuncular transfer listesinde?

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarına girerken, takımlar için transfer sezonu bitmek üzere. Fenerbahçe'nin kadrosu hemen hemen oluşmuşken gözler Galatasaray'da. Galatasaray transfer yapacak mı? Beşiktaş'ın transfer durumu nedir? Transfer dönemi saat kaçta bitiyor? Detaylara bakalım:

FENERBAHÇE TRANSFER YAPACAK MI?

Transfer sezonunun flaş isimlerinden Fenerbahçe'nin en büyük transferi Teknik Direktör Jose Mourinho oldu. Mourinho'nun yanında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isimler arasında dikakt çekenler Youssef En-Nesri, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat ve Cenk Tosun oldu. Kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Fenerbahçe'nin son dakika sürprizi yapabilecek olası transferleri Alejandro Grimaldo, Leon Goretzka, Archie Brown, Yasin Özcan, Richard Rios, Pepelu, Vini Souza ve Fransk Aguissa. Buna karşın kulüp kamuoyunda yeni transfer beklentisi büyük oranda gerçekleşmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER YAPACAK MI?

Osimhen transferinin ardından tüm gözlerin çevrildiği Galatasaray'da yeni transferlerin gelmemesi taraftarların tepkisini çekiyor. Buna karşın Galatasaray yönetiminin yeni transferler için görüşmeler yaptığı biliniyor. Adı Galatasaray ile anılan isimler Raphael Onyedika, Ballo Toure, Junior Dina Ebimbe, Carnew Chukwuemeka, Christian Rasmussen, Nicola Zalewski, Mario Rui, Rayan Cherki ve Yusuf Yazıcı. Galatasaray'ın transfer sezonu bitene kadar transfer yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER YAPACAK MI?

Sezonun flaş transferleriyle öne çıkan Beşiktaş'ta transferlerin büyük ölçüde tamamlandığı ifade ediliyor. Özellikle Ciro İmmobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ta, adı Beşiktaş'la anılan bazı isimler şöyle: Sadio Mane, Elseid Hysaj, Kieran Trippier, Ricardo Pereira ve Yusuf Yazıcı.

2024/2025 YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2024/2025 yaz transfer sezonu 13 Eylül Cuma günü saat 23:59'da sona erecek.