SAATLER KALDI! | Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Trabzonspor maçının hakemi kim olacak? Trabzonspor ligde kaçıncı sırada, Antalyaspor kaçıncı sırada yer alıyor? Maça dair tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 30.01.2026 16:03
  • Giriş: 30.01.2026 16:03
  • Güncelleme: 30.01.2026 16:03
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda gözler Antalya’ya çevrildi. “Trabzonspor maçı hangi gün?”, “Trabzonspor maçı saat kaçta?” ve “Trabzonspor maçı hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşması, hem puan tablosu hem de hakem atamasıyla dikkat çekiyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olarak açıklandı. Antalyaspor Trabzonspor hakemi merak edilirken, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken olacak. Dördüncü hakem görevini ise Fatih Tokail üstlenecek.

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig’de 19 hafta sonunda oluşan puan durumunda zirve yarışı büyük çekişmeye sahne oluyor. Aşağıdaki tabloda yalnızca ilk 3 sıradaki takımlar ve Antalyaspor yer almaktadır.

SıraTakımOGBMA:YP
1Galatasaray19144143:1446
2Fenerbahçe19127043:1743
3Trabzonspor19125237:2241
14Antalyaspor19541018:3219

Bu tabloya göre Trabzonspor, şampiyonluk yarışını sürdüren ekipler arasında üçüncü sırada yer alırken, Antalyaspor ise alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Antalyaspor sakat ve cezalı oyuncular

Antalyaspor’da Bünyamin Balcı’nın durumu şüpheli olarak belirtilirken, Erdoğan Yeşilyurt diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Abdülkadir Ömür ise arka adale sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçında sahada olmayacak.

Trabzonspor sakat ve cezalı oyuncular

Trabzonspor cephesinde Stefan Savic baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Edin Visca’nın ayağının kırık olması önemli bir eksik olarak öne çıkıyor. Boran Başkan ise maçtan men cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 30 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak ve Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak. Bu bilgilerle birlikte “Trabzonspor maçı hangi gün?” ve “Trabzonspor maçı saat kaçta?” soruları da netlik kazanmış oluyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

“Trabzonspor izle” ve “Trabzonspor maçı hangi kanalda?” aramalarının yanıtı da belli oldu. Antalyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşması, Trendyol Süper Lig’de hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. “Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtı netleşirken, gözler Oğuzhan Çakır’ın yöneteceği bu kritik 90 dakikaya çevrilmiş durumda.

