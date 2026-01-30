SAATLER KALDI! | Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda gözler Antalya’ya çevrildi. “Trabzonspor maçı hangi gün?”, “Trabzonspor maçı saat kaçta?” ve “Trabzonspor maçı hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşması, hem puan tablosu hem de hakem atamasıyla dikkat çekiyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olarak açıklandı. Antalyaspor Trabzonspor hakemi merak edilirken, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken olacak. Dördüncü hakem görevini ise Fatih Tokail üstlenecek.

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig’de 19 hafta sonunda oluşan puan durumunda zirve yarışı büyük çekişmeye sahne oluyor. Aşağıdaki tabloda yalnızca ilk 3 sıradaki takımlar ve Antalyaspor yer almaktadır.

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Galatasaray 19 14 4 1 43:14 46 2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43:17 43 3 Trabzonspor 19 12 5 2 37:22 41 14 Antalyaspor 19 5 4 10 18:32 19

Bu tabloya göre Trabzonspor, şampiyonluk yarışını sürdüren ekipler arasında üçüncü sırada yer alırken, Antalyaspor ise alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Antalyaspor sakat ve cezalı oyuncular

Antalyaspor’da Bünyamin Balcı’nın durumu şüpheli olarak belirtilirken, Erdoğan Yeşilyurt diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Abdülkadir Ömür ise arka adale sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçında sahada olmayacak.

Trabzonspor sakat ve cezalı oyuncular

Trabzonspor cephesinde Stefan Savic baldır sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Edin Visca’nın ayağının kırık olması önemli bir eksik olarak öne çıkıyor. Boran Başkan ise maçtan men cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 30 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak ve Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda futbolseverlerle buluşacak. Bu bilgilerle birlikte “Trabzonspor maçı hangi gün?” ve “Trabzonspor maçı saat kaçta?” soruları da netlik kazanmış oluyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

“Trabzonspor izle” ve “Trabzonspor maçı hangi kanalda?” aramalarının yanıtı da belli oldu. Antalyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşması, Trendyol Süper Lig’de hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. “Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularının yanıtı netleşirken, gözler Oğuzhan Çakır’ın yöneteceği bu kritik 90 dakikaya çevrilmiş durumda.