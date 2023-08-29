“Saatleri Ayarlama Enstitüsü” yeni sezona hazır

Serkan Keskin’in başrolünde olduğu “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nün yeni sezonu başlıyor.

Kültür Sanat Servisi

Serkan Keskin’in başrolünde olduğu “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, yeni sezona eylül ayında başlıyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eseri “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” geçtiğimiz sezon yaptığı prömiyerinin ardından yeni sezonda da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Serdar Biliş’in yönetmenliğini, Saatler Kolektif’in yapımını üstlendiği oyunun eylül tarihleri açıklandı.

İlk olarak 17-18 Eylül’de Zorlu PSM’de seyirci ile buluşacak “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, ardından 21 Eylül’de Ankara Oran Sahnesi’nde ve 28 Eylül’de de Bursa Atatürk Kongre Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alan, tiyatro ve sinema arasında hibrit bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor.

“Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nün biletlerine Passo, Biletinial ve Tiyatrolar.com.tr’den ulaşılabilecek.