Saatli bomba tahviller “süper faiz” yaratıyor

Melisa AY

Kamu kaynakları borca, faize akıyor. Hazine'ye kaynak yaratamayan, kendi para birimiyle uzun vadede sabit borç yaratma gücü bulunmayan iktidar ülkeyi adeta batağa sapladı. Değişken faizli, enflasyona dayalı devlet tahvilleri yurttaşın sırtında kambur yarattı. Devletin başta bankalar olmak üzere kurumlardan finansman almasını sağlayan devlet tahvilleri, derinleşen kriz ve dikiş tutmayan ekonomi politikalarıyla birleşince geri ödemeler "süper faiz yükü" yarattı.

Hazine'nin, 2016'da ihraç ettiği 20,3 milyar lira borcu, bu hafta gelen ödeme gününde 280 milyar lira olarak ödemesi tartışmalara yol açtı. Hazine, 10 yılda TÜFE’ye endeksli tahvil için 260 milyar liralık süper faiz ödedi. Ödeme, borcun 14 katına ulaştı. Ülkede tahvillerin talep tarafı bankalar, enflasyona endeksli ihraçlar sayesinde dev faizlerle kazandı. Yüksek enflasyonun yol açtığı yük, kamunun borcunu artırırken kaybeden yurttaş oldu.

1 TRİLYON LİRALIK ÖDEME KAPIDA

Devlet tahvilleri, kamu iç borçlanma yöntemi olarak kullanılırken TÜFE'ye endeksli tahviller 5 ve 10 yıl gibi vadelerle ihraç edilebiliyor. Bu tahviller ayrıca, zamanla birden fazla kez de ihraç edilebiliyor. 10 yıl vadeli tahvil, 2 yıl sonra yeniden ihraç edilince bu kez 8 yıl vadeli hale geliyor ancak geri ödeme koşulları değişmiyor. Hazine'yi, gelecek 2 yılda toplam tutarı 63 milyar TL olan 3 benzer tahvil için 1 trilyon liraya ulaşacak ödeme yükü daha bekliyor.

Dev faiz yükünün nasıl ortaya çıktığını ve nelere yol açtığını İktisatçı Dr. Murat Kubilay anlattı. Kubilay, ekonomi yönetiminin piyasada talep görecek değişken faizli araçlara, enflasyonun düşük kalacağı varsayımıyla yöneldiğini ancak ülkede bu varsayımın isabetsiz kaldığını söyledi. "Enflasyona dayalı tahviller, enflasyon patlamasında çok ağır bir faiz ve ana para yükü ortaya çıkarır" diyen Kubilay, "Son yıllarda TÜİK'e göre bile iki büyük enflasyon şoku yaşandı; TÜFE önce yüzde 85,5’e kadar, ikincisinde yüzde 75’e kadar çıktı. Bu durum, enflasyona endeksli tahvillerde çok ciddi bir borç yükünün birikmesine yol açtı. Bu tahvillerin muhasebeleştirme ve ödeme sistemi farklı olduğu için, ana para zaman içinde enflasyonla şişiyor ve uzun yıllar boyunca biriken yük vade gününde bir anda patlıyor" diye konuştu.

Geçen hafta ödenen süper faizi hatırlatan Kubilay, bekleyen tehlikeye ilişkin "14 Ocak’ta vadesi gelen tahvile benzer durumda olan üç enflasyona endeksli tahvil daha bulunuyor ve bunların 2026, 2027 yılları ile 2028'in ilk yarısında, yani seçimlere kadar olan süreçte itfası yapılacak. Bu tahvillerde muhtemelen toplam hacmin en az 10 katı, belki 20 katına kadar daha fazla para ödenecek. Bu da söz konusu üç tahvil için yaklaşık 700 milyar liralık bir ödeme anlamına geliyor. Bu hafta yapılan ödeme de eklendiğinde, toplam 4 enflasyona endeksli tahvil için yaklaşık 1 trilyon liralık bir ödeme yükü ortaya çıkıyor" dedi.

Hazine'nin, bu değişkenlerle ihraç ettiği tahvilleri yıllarca rahat kullandığını, borçların vade gününde bir anda çok büyük bir ödeme baskısı yarattığını anlatan Kubilay, "Bu da piyasaya zorunlu ve yüksek miktarda likidite verilmesi anlamına gelir. Bu trilyonu bulan ödemeler de böyle sonuçlanacak" diye konuştu.

Dr. Murat Kubilay

İktisatçı

GİZLİ KAZANAN İKTİDAR, KAYBEDEN YURTTAŞ

"Bu sürecin kökeni, 2016’dan itibaren ekonomi yönetiminin giderek olağan dışı yöntemlere yönelmesine ve enflasyon çıpasının kırılmasına dayanıyor" diyen Kubilay, Enflasyona endeksli borçlanma başlangıçta enflasyondaki bozulmanın geçici olduğu düşünülerek bilinçli tercih edildi; ancak zamanla hem enflasyonun kalıcı hale gelmesi hem de Merkez Bankası ile Hazine’nin itibar kaybı nedeniyle ekonomi yönetimi seçeneksiz kaldı. Büyük ölçüde ihraçlar mecburen enflasyon ve altına endeksli yapıldı" ifadelerini kullandı.

Sistemin kazananının iktidar ve bankalar, kaybedeninin ise yurttaş olduğunu ifade eden Kubilay şöyle konuştu: "Bu sistemde tahvilleri alanlar ağırlıklı olarak bankalar. Bankalar bu tahvillerden kâr edebilir; fonlara ya da bireylere de satabilirler. Ancak asıl mesele, ödeyen tarafın kamu olmasıdır. Kamu, bu yükü uzun bir sürenin ardından ödediği için ilk aşamada olduğundan daha iyimser bir tablo ortaya çıkar; bu durum çoğu zaman seçim dönemlerine de denk gelir. Asıl büyük ödeme ise seçimler geçtikten sonra yapılır. Sonuçta bu borçlanma modelinin asıl kaybedeni vatandaşlar ve vergi mükellefleri olurken siyasi açıdan gizli kazanan, kısa vadede kazanan taraf iktidar olmaktadır."