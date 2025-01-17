Saatte 24 milyar TL takibe düşüyor

Ekonomi Servisi

AKP iktidarının bir geçim aracı haline getirdiği borçlanma, yurttaşı her geçen gün daha büyük yüklerin altında ezmeye devam ediyor. Borçları başka borçlarla döndürmeye çalışan yurttaşın ödemesi gereken tutar bu hafta da katlanarak artışını sürdürdü. Bankalara olan borçlarda da, ödenemediği için takibe takılan alacaklarda da yükseliş var.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Ocak haftasında 71 milyar 730 milyon lira artarak 15 trilyon 957 milyar 960 milyon liradan, 16 trilyon 29 milyar 690 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 161 milyar 198 milyon lira artarak 18 trilyon 822 milyar 816 milyon liraya yükseldi.

Borçlanmadan geçimini sağlamakta zorlanan yurttaşlar, tüketici kredisine yüklenmeye devam etti. Tüketici kredilerinin tutarı, 10 Ocak itibarıyla 10 milyar 806 milyon lira artarak 2 trilyon 30 milyar 234 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 1 trilyon 440 milyar 504 milyon lirası ihtiyaç, 516 milyar 141 milyon lirası konut ve 73 milyar 589 milyon lirası taşıt kredilerinden oluştu.

1 HAFTADA 4 MİLYARLIK ARTIŞ

Ödenemediği için takibe takılan alacaklarda da artış sürdü. Takipteki alacaklar, 10 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 41 milyon lira artışla 297 milyar 736 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 226 milyar 436 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları 1 trilyon 833 milyar 764 milyon lira olarak hesaplandı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 637 milyar 617 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 196 milyar 146 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Ticari kredilerin tutarı da bu hafta 28 milyar 671 milyon lira artarak 2 trilyon 243 milyar 722 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,1 ve 23 milyar 236 milyon liralık azalışla 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya geriledi.