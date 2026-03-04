Sabah 5’te kalkma efsanesi: Gerçek verimlilik erken uyanmakta değil

Son yıllarda sosyal medyada ve kişisel gelişim kitaplarında sıkça tekrarlanan bir öneri var: Sabah 5’te kalkmak. Soğuk duşlar, gün doğumu koşuları ve sabah rutinleriyle erken kalkanların daha başarılı ve üretken olduğu iddia ediliyor. Apple CEO’su Tim Cook, girişimci Richard Branson ve oyuncu Jennifer Aniston gibi erken uyanan ünlüler de bu görüşün sıkça verilen örnekleri arasında.

Ancak ScienceAlert’te yer alan ve Tübingen Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Profesör Christoph Randler tarafından kaleme alınan bir yazıya göre bilimsel veriler bu kadar basit bir tablo ortaya koymuyor. Araştırmalar, birçok kişi için sabah çok erken saatlerde uyanmanın biyolojik ritimle çelişebileceğini ve bunun hem sağlık hem de verimlilik üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

HERKES AYNI BİYOLOJİK SAATE SAHİP DEĞİL

Bilim insanları insanların doğal uyku-uyanıklık döngüsünü “kronotip” kavramıyla açıklıyor. Kronotip, bir kişinin gün içinde ne zaman daha uyanık veya daha yorgun hissettiğini belirleyen biyolojik ritmi ifade ediyor ve büyük ölçüde genetik faktörlerle şekilleniyor.

Araştırmalara göre insanlar genel olarak üç gruba ayrılıyor:

Sabah tipi (“tarlakuşu”) olanlar erken uyanıp kısa sürede enerji kazanabiliyor.

Akşam tipi (“baykuş”) olanlar günün ilerleyen saatlerinde daha üretken hissediyor.

Çoğu kişi ise bu iki uç arasında yer alıyor.

Kronotip aynı zamanda yaşa bağlı olarak değişebiliyor. Ergenler genellikle daha geç saatlere yatma eğilimindeyken, yaş ilerledikçe uyku düzeni daha erken saatlere kayabiliyor.

MODERN DÜZEN SABAHÇILARI AVANTAJLI KILIYOR

Araştırmalar sabahçı tiplerin akademik performans açısından ortalama olarak daha avantajlı göründüğünü ortaya koyuyor. Bunun bir nedeni, okul ve iş hayatının büyük ölçüde erken saatlere göre düzenlenmiş olması.

Akşamcı tipler ise çoğu zaman biyolojik ritimleri ile sosyal programları arasında uyumsuzluk yaşayabiliyor. Bu durum, bilimsel literatürde “sosyal jetlag” olarak adlandırılıyor. Uzmanlara göre bu uyumsuzluk kronik uyku eksikliğine, yorgunluğa ve strese yol açabiliyor.

Çalışmalar ayrıca sosyal jetlag’in diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkilendirilebileceğini ortaya koyuyor.

VERİMLİLİK ERKEN KALKMAKLA DEĞİL RİTİMLE İLGİLİ

Uzmanlara göre erken kalkmak tek başına başarıyı belirleyen bir faktör değil. İnsanlar genellikle biyolojik ritimleriyle uyumlu bir program izlediklerinde daha iyi performans gösteriyor.

Bu nedenle bilim insanları, herkes için tek bir “ideal sabah rutini” olmadığına dikkat çekiyor. Verimlilik açısından daha önemli olan şey, bireyin kendi kronotipini tanıması ve günlük programını buna göre düzenlemesi.

Profesör Christoph Randler’e göre gerçek avantaj, sabah erken kalkmakta değil, beynin ve vücudun doğal çalışma biçimine uygun bir yaşam düzeni kurmakta yatıyor.