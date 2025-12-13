Sabah'ın Mehmet Akif Ersoy haberinde adı geçmişti: Saray'dan istifa geldi

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la illgili Yandaş Sabah gazetesinde bugün yayımlanan bir haberde adı geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti.

Torlak, Ersoy'la çocukluklarından beri arkadaş olduklarını ifade etti.

"ERSOY ARKADAŞIMDIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Torlak şunları söyledi:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum."

SABAH'TA ADI GEÇTİ

Sabah'ta yer alan haberde Mehmet Akif Ersoy dosyasında ifadesine ulaşılan bir spikerin anlatımlarına yer verildi. Haberde Torlak'la ilgili bölüm şöyle: "Mehmet Akif Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık."

BARIŞ TERKOĞLU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gazeteci Barış Terkoğlu, Ersoy hakkında Sabah gazetesinin servis ettiği habere dikkat çekmişti. Haberde yer alan 'Furkan T.' ismine özellikle vurgu yapıldığını belirten Terkoğlu, söz konusu kişinin 'Cumhurbaşkanlığı'nda önemli bir koltuğa sahip olduğunu' ifade etmişti. Terkoğlu, "Sanıyorum ki bu haberin ardından hedefteki ismin 'görevden affını istemesi' gelecek" ifadelerini kullanmıştı.