Sabah'ın operasyon haberinde 'Kuruluş Orhan' dizisinde rol alan oyuncunun ismi yer almadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 ünlü isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla işlem başlatıldı. Operasyon haberini yayımlayan Sabah gazetesi, Kuruluş Orhan dizisinin başrolü Mert Yazıcıoğlu’nun adını listeden çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan çok sayıda isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla 19 tanınmış isim hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkında işlem başlatılan 19 ünlü ise, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan olarak açıklandı.

DİKKAT ÇEKEN SANSÜR

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, operasyon haberinde dikkat çeken bir tercihte bulundu.

Yandaş gazete diğer ünlü isimlerin fotoğraflarını ve isimlerini yayımlarken, ATV’de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu’nun adına haberde yer vermedi.

Sabah’ın haberinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat’ın isim ve fotoğraflarına yer verildi.