Sabah indirim yapılmıştı: Motorine yeni zam yolda
Ortadoğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı krizinin etkisiyle petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta yansımaya devam ediyor. Motorinde bugün gelen indirimin ardından gece yarısından itibaren 3 lira 32 kuruş zam bekleniyor. Sektörde tabelaların sık sık değişmesi yurttaşın tepkisini artırıyor.
Gazteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine bu gece yarısı 3 TL 32 kuruş zam bekleniyor.
İNDİRİM YENİ GELMİŞTİ
Motorine bugün 4 TL 35 kuruş indirim gelmişti.
Akaryakıt fiyatları yaşanan gerilimin ardından bir ayı aşkın bir zamandır durmadan değişiyor.
TABELADA İVME DURMUYOR
Sık sık zam haberlerinin geldiği motorinde geçtiğimiz günlerde 13 liraya yakın zam tarihe geçmişti.
Dün, ABD'nin abluka tehdidine karşılık İran'ın "Şimdiki fiyatları hayal bile edemeyeceksiniz" tehdidi sonrası fiyatların yükseleceği endişesi iyice yerleşti.
Kürsele piyasaların gözü Ortadoğu'dan gelecek haberlerde.