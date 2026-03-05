Sabah yazarı, Hakan Fidan’ı İran sözleri üzerinden eleştirdi

İktidara en yakın gazetelerden Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İran açıklamalarını eleştirdi.

Trump’a yakın gazetecilerden Tucker Carlson'ın “Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıları İran değil İsrail gerçekleştirdi. Ülkede MOSSAD ajanlarının yakalandı” iddialarını hatırlatan Tuna Fidan’a şu sözlerle yüklendi:

"NAİF KALIYOR"

“Dışişleri Bakanımız saldırıların arkasında İran'ın olduğunu, Tahran'ın ‘Ben gidersem bölgeyi de götürürüm’ stratejisini ‘inanılmaz derecede yanlış’ bulduğunu ifade ediyor. Sayın Bakan'ın bu tutumu bölgenin vahşi ve komplike gerçekliği karşısında adeta ‘naif bir diplomasi dersi’ midir, bilmiyorum.

Benim bildiğim şudur: Sayın Bakan'ın açıklamasının olduğu yerde İran'ın veya Tucker Carlson iddialarına bakacak hâlimiz yok.

Fakat...

ABD ve İsrail'in "rejim değişikliği" veya "askeri imha" gibi radikal seçeneklerin tartışıldığı bir ortamda, İran'daki yeni liderlikten "esneklik" beklemesi ve "kimsenin aşağılanmayacağı bir orta yol" umması, bölgenin mevcut barut kokulu atmosferinde kâğıttan bir kalkanla kasırgaya karşı durmak kadar naif kalıyor.”

FİDAN NE DEMİŞTİ?

Bakan Fidan, dün TRT Haber’de katıldığı yayında ABD-İsrail saldırısı altındaki İran’ı eleştirmişti. Fidan, “İran'daki yeni liderlik daha esnek bir tavır ortaya koyabilir. Ben yeni liderliğin açıkçası savaşı durdurmak için bir fırsat olabileceğini değerlendiriyorum. Fidan devamında da İran’ı eleştirerek “Bir defa bu noktalarda sen ev ödevini yapıp yeteneklerini geliştirmediysen İsrail'le, Amerika'yla ağız dalaşına bile, orada şey yapmaman lazım” ifadelerini kullanmıştı.