Sabah yazarından ekonomi eleştirisi: Dikkat çeken "Berat Albayrak" ayrıntısı

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Merkez Bankası’nın yılın ilk Enflasyon Raporu sonrasında kaleme aldığı bugünkü yazısında mevcut ekonomi politikasına ilişkin örtük eleştirilerde bulundu.

Müderrisoğlu'nun yazısının son bölümünde Berat Albayrak'ın ekonomi yönetiminde olduğu dönemde uygulanan tarım politikalarına ilişkin örneği de dikkat çekti.

Yazının sonunda ekonomi yönetiminden beklentilere yer verilirken ""Cek, cak" ya da "meli, malı" tarzı vaat içeren ve ısrarla şarta bağlı mesajlar üzerinden var olmanın dayanılmaz hafifliğine kapılmamalı!" şeklindeki uyarı niteliğindeki sözleri öne çıktı.

"BAŞLI BAŞINA DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Enflasyon hedeflemesindeki belirsizlik aralığına ve ekonomi yönetiminin manevra alanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müderrisoğlu, yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16’da korunurken yüzde 15-21 bandının ilan edilmesini “stres göstergesi” olarak yorumladı ve şu ifadeleri kullandı:

Bu yılsonu için enflasyon ara hedefi yüzde 16'da korunurken enflasyon aralığının (üstelik iki puan revizyonla) yüzde 15-21 bandında beklendiğinin ilân edilmesi başlı başına düşündürücü idi. Hedefteki sapma aralığının 1-2 puan olması anlaşılabilir bir marj iken 6 puanlık bant aralığı bırakılması, Merkez Bankası'ndaki stresin göstergesi olarak algılandı!"

TARIMDA SOĞUK HAVA RİSKİ: "BERAT ALBAYRAK BAKANKEN EL ATMIŞTI"

Müderrisoğlu’nun yazısında dikkat çeken bir diğer unsur ise tarım fiyatları ve soğuk hava riskine ilişkin değerlendirmede eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine yapılan atıf oldu. Albayrak’ın bakanlığı döneminde örtü altı tarımına yönelik teşvik paketlerini hatırlatan Müderrisoğlu şunları ifade etti:

Veya tarım fiyatları ve soğuk hava riski... Bu konuyu yıllar önce bakanken Berat Albayrak ele almış, örtü altı tarımına dönük özel teşvik paketleri açıklamış ve her kış aynı hikâyenin tekrarlanmasına son vermek istemişti.





"EZBERLER ETRAFINDA DÖNÜLMEMELİ, SİYASETÇİYE FORMÜLLER SUNULMALI"

Yazısının son bölümünde ekonomi yönetiminin "ezberler etrafında" oluşturulmaması gerektiğini ve siyasetçilere formüller önermesi gerektiğini vurgulanırken "şarta bağlı mesajlar üzerinden var olmanın dayanılmaz hafifliğine kapılmamalı!" ifadeleri dikkat çekti.