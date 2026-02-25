Sabahat Akkiraz'dan Yusuf Tekin'e laiklik yanıtı
Sanatçı ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisiyle ilgili dava açacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'e yanıt verirken "Laikliği savunmak Anayasa'yı savunmak demek değil mi? Anayasa'yı savunmak Türk halkının görevi. Anayasa'yı ben korumak için namusum şerefim üzerine yemin ettim" dedi.
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'in "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisini imzalayan isimlerle ilgili dava açacağını açıklamasıyla ilgili konuşan sanatçı ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.
Konserinde sahnede konuşan Akkiraz, milletvekili olduğu döneme atıfla, "Anayasa'yı ben korumak için namusum şerefim üzerine yemin ettim" dedi.
Akkiraz şunları ifade etti:
"Şimdi laik Cumhuriyet'i savunuyorum diye Bakan Bey bana da dava açacakmış. Laikliği savunmak Anayasa'yı savunmak demek değil mi? Anayasa'yı savunmak Türk halkının görevi. Anayasa'yı ben korumak için namusum şerefim üzerine yemin ettim. Yaşasın laik Cumhuriyet! Son sözüm, bir deyişten, 'Biz korkularımızı Kerbela'da bırakalıberi ne sultana minnet ne hana minnet..."
Sanatçı ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz'dan Yusuf Tekin'e laiklik yanıtıhttps://t.co/a22cGcQo6w pic.twitter.com/ilsILFH2by— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 25, 2026