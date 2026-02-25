Sabahat Akkiraz'dan Yusuf Tekin'e laiklik yanıtı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'in "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisini imzalayan isimlerle ilgili dava açacağını açıklamasıyla ilgili konuşan sanatçı ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı.

Konserinde sahnede konuşan Akkiraz, milletvekili olduğu döneme atıfla, "Anayasa'yı ben korumak için namusum şerefim üzerine yemin ettim" dedi.

Akkiraz şunları ifade etti:

"Şimdi laik Cumhuriyet'i savunuyorum diye Bakan Bey bana da dava açacakmış. Laikliği savunmak Anayasa'yı savunmak demek değil mi? Anayasa'yı savunmak Türk halkının görevi. Anayasa'yı ben korumak için namusum şerefim üzerine yemin ettim. Yaşasın laik Cumhuriyet! Son sözüm, bir deyişten, 'Biz korkularımızı Kerbela'da bırakalıberi ne sultana minnet ne hana minnet..."