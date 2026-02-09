Sabahattin Ali için bakanlığa soru önergesi

2 Nisan 1948’de Kırklareli’nde öldürülen Sabahattin Ali'nin mezar yerinin yeri ve cinayete ilişkin adli kayıtların erişim hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 2 Aralık 2025 tarihinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Cumhuriyet tarihinin en eski siyasi cinayetlerinden biri olarak kabul edilen Sabahattin Ali cinayetini Meclis’e taşıyan Adıgüzel, aradan geçen uzun yıllara dikkat çekerek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının önünde hiçbir engel kalmadığını söyledi.

Evrensel gazetesinden Ramis Sağlam'ın haberine göre, Adıgüzel, “Sabahattin Ali’nin ölümü Türkiye tarihinin en eski siyasi cinayetlerinden biridir. 78 yıl sonra bu dosyanın açılmaması için ne hukuki ne de siyasi bir gerekçe vardır” dedi.

“CENAZE DEVLETE TESLİM EDİLDİ, MEZAR NEREDE?”

Cinayet sonrası süreçte kamuoyuna yansıyan bilgilerde, Sabahattin Ali’nin naaşının emniyet güçlerine teslim edildiği hatırlatıldı. Cinayeti üstlenen Ali Ertekin’in yakalanmasının ardından, çoban Şükrü’nün ifadesinde de cenazenin emniyete teslim edildiği yer aldı.

Bu noktaya dikkat çeken Adıgüzel, “Devletin gizli kayıtları da dahil olmak üzere, ölüm şekli, otopsi süreci ve cenazenin akıbetine ilişkin tüm bilgilerin kayıtlarda yer alması gerekir. Buna rağmen mezar yerinin bilinmemesi ya da açıklanmaması bir tercihtir” ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA BEŞ KRİTİK SORU

Adıgüzel, Adalet Bakanı Tunç’a yönelttiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

Adli tıp incelemesi dahil tüm kayıtların açılmasına yönelik bir çalışma var mı?

Naaşın ilk bulunduğu yerden alınmasına ilişkin adli belgelerde hangi bilgiler yer alıyor?

Sabahattin Ali’nin mezarının yeri neresidir?

Devlet kayıtlarında mezara ilişkin hangi bilgiler bulunmaktadır?

Faili meçhul niteliğinin ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden ele alınmasına yönelik bir çalışma yürütülmekte midir?

BAKANLIKTAN “GENEL” YANIT

Adalet Bakanlığı tarafından 2 Şubat 2026 tarihinde verilen yazılı yanıtta, Anayasa’da yer alan yargı bağımsızlığı ve mahkemelere talimat verilemeyeceğine ilişkin genel ifadeler yer aldı. Yanıtın, soru önergesindeki somut taleplere cevap vermediği belirtildi.

Bakanlığın yanıtını eleştiren Adıgüzel, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na da başvurduğunu ancak yalnızca Adalet Bakanlığından yanıt aldığını söyledi.

Adıgüzel, “Eğer bu ülkede hukukun üstünlüğü varsa, cenazeyi bilerek ya da bilmeyerek kaybeden kamu görevlileriyle ilgili hangi işlemler yapılmıştır?” diye sorarak, “Bir Cumhuriyet aydınının yaşam hakkı gasbedildi, mezar yeri 78 yıldır gizli tutuluyor. Buna daha fazla kayıtsız kalınamaz” dedi.