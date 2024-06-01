Sabahattin Ali Kültür Günleri Kırklareli’nde

Kültür Sanat Servisi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kırklareli Şubesi, 34. Sabahattin Ali Kültür Günleri kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor. Geleneksel hale gelen etkinlikler, 1 Haziran Cumartesi günü saat 13:30'da İstasyon Caddesi'ndeki Sabahattin Ali Büstü önünde yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

Aynı gün saat 15:00'te, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Laik ve Kamusal Eğitim Mücadelesi' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiye Gazeteci-Yazar Timur Soykan, Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan ve ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna konuşmacı olarak katılacak. Ayrıca, Ali Ballı tarafından Sabahattin Ali Şarkıları seslendirilecek. ÇYDD Balıkesir Şube Başkanı İsmail Erten ise 'İda’dan Istrancalar’a Sabahattin Ali Esintisi' başlıklı bir konuşma yapacak.

Etkinliklerin ikinci günü olan 2 Haziran Pazar günü saat 09:30'da, katılımcılar Sabahattin Ali Büstü önünde toplanarak Üsküp’e hareket edecekler. Saat 10:30'da Sabahattin Ali Taşı'na yürüyüş ve çevre temizliği gerçekleştirilecek. Etkinlik, saat 14:00'te katılımcılarla birlikte düzenlenecek piknikle sona erecek.

Tüm halkın davetli olduğu etkinliklere Eğitim-Sen, Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği, Ortak Akıl Derneği, Eğitim İş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Baykuş Kitap Cafe, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 2021 Tüm Emekli Sen katkı veriyor..

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kırklareli Şube Başkanı Birsen Meriç Türkoğlu gerçekleşecek etkinlik ile ilgili bilgi vererek, "2 Haziran 2024 Pazar Sabahattin Ali taşı, doğa yürüyüşü, çevre temizliği, piknik (Sazara Kaynakları), Üsküp'te kahvaltı molası olacak. 9:30'da gar binası önünden hareket edilecek" sözlerini ifade etti.

Katılacaklar için önemli uyarılar da yapan Başkan Meriç, "Katılacakların isim yazdırmaları araç ayarlanması açısından önemlidir. Araçlar ücretlidir. Yine katılımcılara, rahat ayakkabı giymeleri, kullandıkları ilaçları, yiyecek ve içeceklerini yanlarında getirmeleri önerilir" dedi.