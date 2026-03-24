Sabahattin Ali'nin eserleri müzikle bir araya geliyor

Kültür Sanat Servisi

İş Sanat’ın usta edebiyatçıların eserlerini müzikle buluşturan dinletileri, Sabahattin Ali’nin derinlikli dünyasının kapılarını aralıyor.

14 Nisan Salı günü saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek “Bu Dünya Böyledir İşte!” başlıklı dinletide, Anadolu insanının yaşam mücadelesini ve karşılaştığı çaresizlikleri yalın bir dille aktaran yazarın “Katil Osman”, “Ayran”, “Kafa Kâğıdı” ve “İki Kadın” adlı hikâyeleri seslendirilecek.

Edebiyatseverlerin eski bir radyo stüdyosuna konuk olacakları dinletide eserler, tiyatro sanatçıları Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in sesinde hayat bulacak. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, sahne uygulamasını Mehmet Birkiye’nin üstlendiği etkinlikte hikâyelere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı Yalçın (keman) ve müzik direktörü Serdar Yalçın (piyano) eşlik edecek. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir ve hikâye dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.