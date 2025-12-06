Sabahattin Ali’nin yaşam öyküsü tiyatro sahnesinde

Oktay EVSEN

Sabahattin Ali'nin yaşam öyküsünü sahneye taşıyan tiyatro oyunu Görecek Günler Var Daha 17 Aralık saat 20:30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde prömiyer yapacak. Nova Productions ve Kadıköy Eğitim Sahnesi tarafından sahneye hazırlanan oyunda Utku Çetin, sahnede adeta Sabahattin Ali’nin ruhuna bürünerek etkileyici bir performans gösteriyor. Oyunun rejisini üstlenen Batuhan Baygın, ise böylesine derin bir hayatı büyüleyici bir anlatıma dönüştürerek seyirciye unutamayacakları bir oyun izletiyor.

Barbaros Uzunöner’in yazdığı Görecek Günler Var Daha’nın reji koltuğunda, Batuhan Baygın oturuyor. Oyunun dramaturjisini Özlem Dilan Atakul üstleniyor. Dekor ve Kukla Tasarımı Efe Arslan’a, Kostüm Tasarımı Neşe Hatun’a, Işık Tasarımı Bora Ediz’e, Müzik Tasarımı Umut Mert Dabager’e, Afiş Tasarımı Adem Sanin’e ait olan oyunun Reji Asistanı Selen Genel.