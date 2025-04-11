Sabah’ın unuttuğu haberler

Haber Merkezi

Adem Soytekin isimli iş insanı, 19 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonunda tutuklandı. İktidara yakın Sabah gazetesi, “Soytekin’in şirketlerini 2019’da kurduğunu, İmamoğlu’nun kasası olduğu, İmamoğlu İnşaat’ta sıvacı ve kalfa iken servet sahibi olduğunu” iddia etti.

Ancak bu iddialarda bulunan Sabah’ın, 30 Mayıs 2016’da “Konutta tasarım anlayışı değişti” ve 10 Nisan 2015’te “Lansman öncesi yoğun talep” başlıklı haberle Adem Soytekin’in konut sektörüyle ilgili değerlendirmelerini haberleştirdiği ortaya çıktı.

Haberlerin hâlâ Sabah gazetesinin internet sitesinde yer aldığı da görülürken Soytekin Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, “Daha önce hakkımda kalfalıktan gelmem ile ilgili gazetelerde haber çıkmıştı. Ben bunlara ilişkin erişim engelleme kararları almıştım. Ben kalfalıktan gelmedim. İnşaat işlerine baba mesleği olarak taşeronluk yaparak başladım ve sektördeki başarım ile 30 yıla yakın faaliyet gösteriyorum… Hakkımda çıkan asılsız haberleri okuyan ve husumet güden her hangi bir şahıs bana iftira atmış olabilir. Beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Her hangi birisinin kasası değilim. Ticari olarak da tek başıma hareket ediyorum ve inşaattan kazandığımı inşaata yatırıyorum” dedi.