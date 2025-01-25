Sabalenka ile Keys kozlarını paylaşıyor

Yunis ALAÇAM

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile ABD'li raket Madison Keys bugün TSİ 11:30'da karşı karşıya gelecek. Finalde, tek kadınların dünya 1 numarası Sabalenka ile 19 numaralı seribaşı Keys karşılaşacak.

Djokovic sakatlandı Tek erkekler yarı finali ise Alman raket Alexander Zverev ile dünya bir numarası Jannik Sinner arasında gerçekleşecek. Alman raket Alexander Zverev, rakibi Sırp Novak Djokovic'in ilk setin ardından sakatlık nedeniyle oyuna devam edememesi nedeniyle finale adını yazdırdı. Jannik Sinner ise ABD'li Ben Shelton'u yenerek Alexander Zverev'in rakibi oldu.