Şaban Kazdal Kimdir? Anayasa Mahkemesi Üyesi Şaban Kazdal'ın Hayatı ve Kariyeri

Türk yargı sisteminde uzun yıllar boyunca önemli görevler üstlenen isimlerden biri olan Şaban Kazdal, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Hukuk kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergileyen Kazdal’ın hayatı, eğitim süreci ve mesleki yolculuğu merak konusu oldu. Peki, Şaban Kazdal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

ŞABAN KAZDAL KİMDİR?

Şaban Kazdal, 1974 yılında Rize’de dünyaya geldi. Aslen Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyündendir. Eğitim hayatına doğduğu bölgede başlayan Kazdal, ilkokulu Kıbledağı Köyü’nde bulunan Çağla İlkokulu’nda (bugünkü adıyla Şehit Metin Çetin İlkokulu) tamamladı.

Ortaöğrenimini Güneysu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılında Rize’de hâkimlik stajını tamamlayarak meslek hayatına adım attı.

Şaban Kazdal Kaç Yaşında?

1974 doğumlu olan Şaban Kazdal, Mart 2026 itibarıyla 52 yaşındadır.

ŞABAN KAZDAL’IN KARİYER YOLCULUĞU

Şaban Kazdal’ın kariyeri, hâkimlik mesleğiyle başlayıp üst düzey yargı görevlerine kadar uzanan kapsamlı bir süreçtir. Yargı teşkilatında farklı kademelerde görev alarak deneyim kazanan Kazdal, hem taşra hem de merkez teşkilatında önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

İlk Görevleri

2001 yılında Gerede Hâkimi olarak göreve başladı

Çaykara ve Oltu’da hâkimlik yaptı

Denetim ve Teftiş Görevleri

Şaban Kazdal, hâkimlik görevlerinin ardından denetim ve teftiş alanlarında da aktif rol aldı:

Adalet Müfettişi

Başmüfettiş

HSYK Başmüfettişi

Adalet Bakanlığı İç Denetçisi

HSYK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

Yüksek Müşavir

Üst Düzey Görevler

Kazdal, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde daha üst düzey görevlere getirildi:

2017 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı oldu

Yargıtay üyesi olarak görev yaptı

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ

Şaban Kazdal, 26 Mart 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu atama, görev süresi sona eren Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın yerine gerçekleştirildi.

Kazdal’ın Anayasa Mahkemesi üyeliği görev süresi 12 yıl olarak belirlenmiştir. Bu görev, onun kariyerinde en üst noktayı temsil etmektedir.

ŞABAN KAZDAL’IN KARİYER ÖZETİ

Bilgi Detay Doğum Yılı 1974 Doğum Yeri Rize Eğitim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Meslek Hâkim, Müfettiş, Yargıtay Üyesi Mevcut Görev Anayasa Mahkemesi Üyesi

