Şaban Kement isimli erkek, görüşme isteğini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü!

İstanbul Avcılar'da, Şaban Kement isimli erkek görüşme teklifini reddeden kadının yüzüne kezzap döktü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde, 19 Mart 2024'te sokakta yürüyen 44 yaşındaki Şengül S'nin yüzüne kezzap döken şahıs olay yerinden kaçtı.

Kadının şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelemenin ardından 60 yaşındaki Şaban Kement'in, kendisiyle görüşme isteğini reddettiği gerekçesiyle Şengül.S'nin yüzüne kezzap döktüğü öğrenildi.

En son Düzce'de görülen Şaban Kement burada yakalanarak İstanbul'a getirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen erkek tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının, olaydan sonra kaçtığı anlar görülüyor.

"SESİMİ DUYAN HERKES DUYMAYANA HABER VERSİN"

Hastanede konuşan Şengül S. ise "Bana bunu yapan cani sonunda yakalanmış. En büyük cezayı almasını istiyorum. Şu halimi bir görün. Desteğinizi bekliyorum. Ameliyatlarım çok ağır geçti. Sesimi duyan herkes duymayana haber versin. Bana destek olun yardım edin. Benim kimsem yok. Her gün ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor" diye konuştu.