Şaban Vatan, Erdoğan'ın açtığı davadan beraat etti

6 yıl önce şüpheli şekilde ölen Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davadan ilk duruşmada beraat etti.

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davadan ilk duruşmada beraat etti.

Bugün görülen duruşmada beraat eden Vatan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kazandık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının hakkımda açtığı davanın ilk duruşmasından BERAAT EDEREK ÇIKTIM. BUGÜN sadece Şaban Vatan değil, bizim gibi evlatlarının adaletinin mücadelesini veren tüm anneler babalar kazandı. Rabia Naz Kazandı..."

Kazandık

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

Avukatının hakkımda açtığı davanın ilk duruşmasından

BERAAT EDEREK ÇIKTIM.

BUGÜN Sadece Şaban Vatan değil

Bizim gibi evlatlarının adaletinin mücadelesini veren tüm

Anneler Babalar kazandı.

Rabia Naz Kazandı... pic.twitter.com/kuDuK81sBr — ⚖️ŞabaN VataN-RabiaNaz VataN (@VatanSaban) May 22, 2024

Şaban Vatan geçen ay Erdoğan'ın kendisine dava açtığını duyurmuş ve "Sn. Erdoğan avukatınızın amacı nedir, yetmedi mi? Hakkımda yıllardır yaşattığınız zülüm, yetmedi mi? 6 yıldır katilleri sokakta gezdiriyorsunuz. Kendi adaletimizi artık kendimiz mi sağlayalım Benim evladım öldürüldü evladım. Lanet Olsun!" açıklamasında bulunmuştu.