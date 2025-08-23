Şaban Vatan: "Nefes aldığım sürece davamdan vazgeçmeyeceğim"

Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle girdiği cezaevinden tahliye edildi.

2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, cezaevinden tahliyesinin ardından yaşadıklarını, kızının ölüm dosyasında yıllardır devam eden adaletsizlikleri ve kendi mücadelesini anlattı.

"İKİ GÜN BEKLERKEN 38 GÜN TUTSAK EDİLDİM"

14 Temmuz sabahı cezaevine teslim olduğunu hatırlatan Vatan, "Bunu sosyal medyadan paylaştığım bir video ile duyurmuştum. İki günlük gir-çık şeklinde olacağını beklediğimiz süreç, 38 gün tutsak edilmemle sonuçlandı. 21 Ağustos günü saat 13.00’ten sonra tahliye edileceğim bilgisini aldım. Ailem beni karşılamaya geldi. Bizden önce Rabia Naz’ımızı kopardılar, şimdi de minik Rabia Naz'ı babasından 38 gün uzaklaştırdılar. Bizi bu hale getirdiler" dedi.

Tahliyesinin ardından ilk fırsatta kızının mezarına gittiğini söyleyen Vatan, "O, ben gelince mutlu olur. Ben bu hissi kalbimde yaşıyorum. 7,5 yıldır gece gündüz hep burada zamanımı geçirdim. Bunu bu dönemin Adalet Bakanı da biliyor, daha önceki dönem bakanlar Bekir Bozdağ ve Abdulhamit Gül de biliyor ama katilleri korudular" ifadelerini kullandı.

"CEZALAR İSTİNAF'TA BOZULMALIYDI"

Vatan, hakkındaki davalara da değindi. 2019 yılında dönemin bakanı Nurettin Canikli’nin açtığı dava sonucu aldığı 1 yıl 8 ay hapis ve para cezasının, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının açtığı dava ile yeniden işleme konulduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Beş yıl süreyle ertelenmiş olan karar, sürenin bitimine iki ay kala yeniden gündeme getirildi. Beklentimiz, 1 yıl 8 aylık cezanın istinafta bozulması ve para cezasına çevrilmesiydi. Hukukçular da böyle söyledi ama gördük ki söz konusu Rabia Naz ve babası olunca her türlü yaptırım uygulanıyor. Ceza infaz hakimliği normalde 2 günlük gir-çık olması gereken cezayı 1/3 oranıyla uygulatıp 38 gün yatırdı. İşte ülkemizdeki hukuk düzeni budur."

"KATİLLER YARGILANSIN”

Şaban Vatan, adalet sistemine yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:



"Rabia Naz’ın katilleri 7,5 yıldır korunuyor. Leyla Aydemir’in katilleri korunuyor. Çorlu tren faciasında asıl sorumlular yargılandı mı? Doğukan Büyükışık cinayetinde dosya babası Ethem Büyükışık komutanımızın mücadelesiyle yıllar sonra ancak yeniden açılabildi. Rabia Naz dosyasında da Adalet Bakanı kamu yararına bozma yetkisini kullanarak bu dosyayı yeniden açmalıdır. Bizim tek beklentimiz var; katiller yargılansın."

Vatan, siyasi güçlerin arkasına sığınan pek çok failin korunduğunu belirterek, "Türkiye’de uyuşturucu baronlarını, kadınlara cinsel saldırıda bulunan failleri, çocuklara kıyanları koruyorlar ama mücadele edenleri cezalandırıyorlar. Eğer Adalet Bakanı’nda vicdan varsa, çıksın gereğini yapsın" dedi.

"NEFES ALDIĞIM SÜRECE ONUN DAVASINI SAVUNACAĞIM"

''Cezaevine girmeden önce kendisine yönelik silahlı saldırının da para cezasıyla geçiştirildiğini'' kaydeden Vatan, şunları söyledi:

"Söz konusu benim mağduriyetim olunca mahkemeler işlem yapmıyor. Kim ne yaparsa yapsın korudular, kolladılar ama ben yılmadım, yılmam da. Rabia Naz’ın kabrine her gidişimde ona söz verdim. Nefes aldığım sürece onun davasını savunacağım. Bu sadece Rabia Naz için değil, bu ülkede canına kıyılan bütün çocuklar ve kadınlar için bir mücadeledir.

'ADALET ARAYAN AİLELER PES ETMEMELİ'

Ülkedeki bütün adalet arayan anneler, babalar pes etmemeli. Ben onların yanında olacağım. Davalarının sesi olacağız. Çünkü bu zorbalığa herkesin dayanacak gücü yok. Biz adalet sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sadece Rabia Naz için değil, bütün Rabia Nazlarımız için."