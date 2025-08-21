Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şaban Vatan tahliye edildi

11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle girdiği Espiye Açık Cezaevi'nden tahliye edildi.

Güncel
  • 21.08.2025 16:29
  • Giriş: 21.08.2025 16:29
  • Güncelleme: 21.08.2025 16:35
Kaynak: Haber Merkezi
Şaban Vatan tahliye edildi
Fotoğraf: AA

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan tahliye edildi.

Vatan, tahliye kararını X hesabından Selamlar herkese. Tahliye oldum az önce. Mücadelemiz RabiaNazİçinAdalet. Sonuna kadar devam. Asla pes etmeyeceğiz" ifadeleriyle duyurdu.

AKP'Lİ CANİKLİ'NİN AÇTIĞI DAVA SONRASINDA CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Vatan, 14 Temmuz 2025'te Giresun'daki Espiye Açık Cezaevi’ne teslim olmuştu.

BirGün'e Abone Ol