Şaban Vatan tahliye edildi
11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle girdiği Espiye Açık Cezaevi'nden tahliye edildi.
Vatan, tahliye kararını X hesabından Selamlar herkese. Tahliye oldum az önce. Mücadelemiz RabiaNazİçinAdalet. Sonuna kadar devam. Asla pes etmeyeceğiz" ifadeleriyle duyurdu.
Selamlar herkese— ⚖️ŞabaN VataN-RabiaNaz VataN (@VatanSaban) August 21, 2025
Tahliye oldum az önce
Mücadelemiz #RabiaNazİçinAdalet
Sonuna kadar devam
Asla pes etmeyeceğiz ✌ pic.twitter.com/c6ncXFdcnG
AKP'Lİ CANİKLİ'NİN AÇTIĞI DAVA SONRASINDA CEZAEVİNE GİRMİŞTİ
11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Vatan, 14 Temmuz 2025'te Giresun'daki Espiye Açık Cezaevi’ne teslim olmuştu.