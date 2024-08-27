Sabancı işten attı, kolluk darbetti

Emek Servisi

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda çalışan ve 10 Ağustos’ta işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, Zeytinburnu’ndaki Olivium isimli alışveriş merkezinde bulunan CarrefourSA içerisinde eylem yaparken polislerce gözaltına alındı.

Günlerdir pek çok eylem ve gösteri gerçekleştiren işçiler, dün Olivium AVM’deki CarrefourSA’da eylem yaparken polis ekiplerince gözaltına alındı. Market ve AVM’nin içinde biber gazı sıkan polis ekipleri, AVM’nin dışına çıkardıkları işçileri yere yatırarak darbetti. Polislerin biber gazı sıkması sonucu bir işçi fenalaştı.

DGD-SEN Örgütlenme Uzmanı Kemal Yılmaz ile 5 işçi gözaltına alındı. Sendika, yaptığı açıklamada yapılan gözaltılara tepki göstererek, “CarrefourSA depo işçileri ve örgütlenme uzmanımız kafalarına basılarak dövülerek gözaltına alındı! Bu işçiler kimsesiz mi? Bu mücadele sadece bizim mi? Sabancı Holding’e ait her yer direniş alanıdır, tüm emek kamuoyunu mücadeleyi sahiplenmeye çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.