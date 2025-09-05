Sabancı’ya üçüncü kez 'dur' denildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde; Musalla Mahallesi, Sarnıç mevkiinde Sabancı Holding ile Alman EON’un ortaklığı Enerjisa’ya ait güneş enerjisi santralı (GES) projesine karşı, üçüncü kez halkın mücadelesi başarıyla sonuçlandı.

Projenin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı yapılmak istendi. Çeşme Spor Salonu’nda yapılması planlanan toplantıya bölge halkı izin vermedi. Çeşme Yarımada Derneği ve Çeşme Kent Konseyi öncülüğünde 50’ye yakın demokratik kitle örgütü toplantıya katılarak tepkilerini dile getirdi.

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler ile avukatlar Seher Gacar ve Şehrazat Mercan, Çeşme’nin hem toplumsal hem de hukuki olarak yalnız olmadığını vurguladı. Yapılan ortak açıklamada, “Çeşme’nin doğal sit alanları, tarım arazileri ve turizm bölgeleri enerji bahanesiyle betonlaştırılamaz. Hazine arazileri rant için şirketlere peşkeş çekilemez. Çeşme halkı kendi toprağına, suyuna ve doğasına sahip çıkmaktadır” denildi.

YAŞAMIN YOK EDİLMESİNE KARŞIYIZ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlık, halkın bu güçlü iradesini yok saymamalı ve ÇED sürecini geçersiz ilan etmelidir. Aksi bir tutum yalnızca hukuka değil, toplumsal vicdana da aykırı olacaktır. Toplantı, yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız bir şekilde sona ermiştir. Bizler, yenilenebilir enerjiye karşı değiliz. Ancak Çeşme’nin en değerli turizm ve tarım arazilerinin, sit alanlarının ve doğal yaşamının yok edilmesine karşıyız. Burada asıl amaç enerji değil, arsa kapmadır. Çeşme halkı bir kez daha göstermiştir ki; doğasına, tarımına ve geleceğine sahip çıkmaya kararlıdır.”

PROJE HAKKINDA

Santralın yerleştirileceği toplam 5,8 hektarlık alan, Çevre Düzeni Planı’nda “ağaçlandırılacak alan” olarak tanımlanıyor. Ayrıca, bu alanların tamamı tarım arazisi niteliği taşıyor. Proje alanı, doğal sit alanı ilan edilmiş bölgelerle çakışıyor. Bölgede aynı zamanda hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor. Yakın çevrede Alaçatı, Musalla ve Ovacık gibi yerleşim yerleri bulunuyor. GES alanı bazı evlere sadece 45 metre mesafede yer alıyor.