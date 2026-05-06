Sabiha Gökçen'de yeni dönem: 10 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda, terminal genelindeki yolcu bilgilendirmelerinde dijital ve görsel kanalların etkinliğini artırarak anons sayısını azaltmayı hedefleyen "sessiz havalimanı" uygulaması 10 Mayıs itibarıyla devreye alınacak.

Havalimanında 10 Mayıs itibarıyla devreye alınacak "sessiz havalimanı" uygulaması kapsamında terminal genelinde yapılan anons sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Acil durumlar, güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler ve operasyonel zorunluluklar (istisnai durumlar) dışında anons yapılmayacak.

YALNIZCA GEREKLİ GÖRÜLEN ANONSLAR YAPILACAK

Yolcular uçuş bilgilerini terminal genelindeki uçuş bilgi ekranları (FIDS), hava yolu şirketlerinin iletişim kanalları, İstanbul Sabiha Gökçen mobil uygulaması ve SAVVy Dijital Asistanı üzerinden takip edebilecek. Artan yolcu hacmi ve yoğun operasyonel yapı doğrultusunda yalnızca gerekli görülen anonslar yapılacak.

Operasyonel açıdan zorunlu olmayan ve tekrar eden anonslar minimum seviyeye indirilecek. Yolcuların uçuşlarını biniş kapılarından takip etmelerinin ve kapı kapanış saatlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

